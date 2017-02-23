學測3+1案 葉丙成憂高中新課程名存實亡

大學招聯會今天將討論大學考招案，台大教授葉丙成表示，若學測採3+1方案，學生又要被考試淹沒，高中選修課將掛羊頭賣狗肉，107課程設計將名存實亡。

大學招生委員會聯合會去年公布考招改革方案，規劃高三寒假考國、英、數（另考慮自然或社會擇一）的「學科測驗」，申請入學在5、6月進行，7月考加深加廣學科，之後再分發入學，申請入學會採計高中學習歷程，招聯會今天下午也將召開常務委員會，確認大學考招方案。

台大電機系教授葉丙成表示，現在學生在高三上以前都被考科淹沒（10個學科都要考），考完1個月就要決定要申請哪些科系，很多高中生根本對大學科系不了解就被逼著申請，念了大學後並沒有找到真正的興趣。

葉丙成指出，教育部規劃的107高中課程，是希望高三以前考科準備數量變少。高三上結束後考國英數就好，讓學生有更多選修課去探索、探究、實作，找到自己真正有興趣的方向，而不是趕鴨子上架，但招聯會提的學測要考3+1(國、英、數加一科自然或社會），將破壞107新課程的設計。

以自然組學生為例，葉丙成表示，假如學測考國英數加自然，自然看似1科，但包含物理、化學、生物、地科，學生等於被迫要準備7個學科；且教育部107的教學時數早已把許多科目當作非考科而調降，如果招聯會又將自然科、社會科加回考科中，將逼高中選修課掛羊頭賣狗肉，又偷偷拿回去為學生準備考科，教育部107課程設計，將受到災難性的傷害，完全名存實亡。

葉丙成表示，全台的高中校長、主任看到這樣的危機，日前252人集體連署，呼籲招聯會呼應教育部107新課程精神，接受高中端提出的確保學生有完整學習、充分探索、探究興趣方向、不再被趕鴨子上架的理想考招方案，請大家給教育部支持，幫忙擋下傷害孩子未來的3+1方案，也請教育部堅持107課程改革的理想，不要隨意妥協。1060223

(中央社)