紫藤花成日本賞花新寵 人氣直逼櫻花

春天到日本旅遊，不再只有賞櫻花，有浪漫流瀑之感的紫藤花漸成新寵，業者說，現在紫藤花人氣指數已直逼櫻花。

旅遊業者說，日本足利花卉公園是觀賞紫藤花最具代表地，曾被CNN評選為「世界10大夢幻景點」，少女心噴發指數絕不輸櫻花，成為近年赴日賞花的人氣新寵。

足利花卉公園內有3株150年樹齡大藤以及350株紫藤花，形成1000平方公尺花藤瀑布的壯觀景像，白天的紫藤在陽光的照射下，透出浪漫唯美的粉嫩紫彩，漫步在80公尺長的藤花隧道中，垂掛的花穗猶如瀑布般傾瀉而下，夢幻景緻令人陶醉。

夜晚的紫藤透過燈光的照映襯托，搖身一變成為絢爛奪目的「夜之藤」，不僅獲得日本夜景遺產認定，也被形容是電影「阿凡達」中潘朵拉星球的靈魂樹再現，充滿奇幻神秘的色彩。

易遊網特別推出足利公園賞花日夜雙入園行程，邀旅客感受白日夢幻、夜晚奇幻的紫藤雙景緻。

易遊網表示，日本紫藤花只有1個多月的賞花期，今年最佳花期是4月15日至5月21日。1060223

(中央社)