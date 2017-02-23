紫藤花成日本賞花新寵 人氣直逼櫻花
春天到日本旅遊，不再只有賞櫻花，有浪漫流瀑之感的紫藤花漸成新寵，業者說，現在紫藤花人氣指數已直逼櫻花。
旅遊業者說，日本足利花卉公園是觀賞紫藤花最具代表地，曾被CNN評選為「世界10大夢幻景點」，少女心噴發指數絕不輸櫻花，成為近年赴日賞花的人氣新寵。
足利花卉公園內有3株150年樹齡大藤以及350株紫藤花，形成1000平方公尺花藤瀑布的壯觀景像，白天的紫藤在陽光的照射下，透出浪漫唯美的粉嫩紫彩，漫步在80公尺長的藤花隧道中，垂掛的花穗猶如瀑布般傾瀉而下，夢幻景緻令人陶醉。
夜晚的紫藤透過燈光的照映襯托，搖身一變成為絢爛奪目的「夜之藤」，不僅獲得日本夜景遺產認定，也被形容是電影「阿凡達」中潘朵拉星球的靈魂樹再現，充滿奇幻神秘的色彩。
易遊網特別推出足利公園賞花日夜雙入園行程，邀旅客感受白日夢幻、夜晚奇幻的紫藤雙景緻。
易遊網表示，日本紫藤花只有1個多月的賞花期，今年最佳花期是4月15日至5月21日。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。