性侵弱智女 判刑12年確定

有性侵前科的桃園市男子邱震忠，去年在便利商店前，看到一名女子隻身行走，他發現對方心智缺陷，竟將她載到附近土地公廟旁的產業道路，以手指加以性侵，最高法院認為邱男犯行重大，考量犯後認罪自白，今日依對心智缺陷人犯強制性交罪判刑12年確定。

判決指出，邱男與被害女子本不相識，他在去年5月7日下午1點於桃園市八德區一家便利商店前，看到她獨自一人行走，並曾向騎機車的員警問路，表示要前往水族館購物，他於是上前向她表示可以騎車搭載前往水族館及吃飯。

被害女子因而同意由邱男搭載，邱男見她智能障礙可欺，將她載往土地公廟旁的產業道路後，強行拉扯將她推至路邊草叢，再以雙手掐住她的頸部，脫下她的內褲以手指性侵，她大聲喊叫抵抗，邱男出拳加以毆打，後來因他無法勃起才作罷離去。

被害女子逃離現場後，徒步走到便利商店請店員協助報警，警方尋線逮獲邱男。高院認為邱男犯行重大，但他犯後坦承犯行，並非全無認錯的情形，將他判刑12年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)