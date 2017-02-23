金正男案北韓官媒首發聲 批大馬非法驗屍
北韓國營媒體今天抨擊馬來西亞當局，對據信是北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男，以「非法且不道德」的方式解剖驗屍。
根據法新社，這是北韓官媒「中央通信社」（KCNA）打破10天沉默，首次報導這樁機場刺殺案，但對死者姓名隻字未提。
中央通信社引述北韓法學家委員會發言報導：「馬來西亞有義務將他的遺體交給朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，即北韓），因馬國以非法及不道德的方式解剖其遺體並驗屍。」
中央通信社表示，馬來西亞援引需要死者家屬DNA樣本的「荒謬藉口」，而未交出遺體。
報導說，「這證明馬國當局將移交遺體的程序政治化，全然無視國際法規與道德問題，以達成險惡目的。」
南韓19日表示，確信該名死者為金正男，而馬來西亞的調查結果顯示，平壤當局為這起刺殺案的幕後主使。
北韓於聲明中多次要求進行聯合調查，並強調已準備派遣法學家代表團前往處理。（譯者：中央社周莉芳）1060223
(中央社)
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