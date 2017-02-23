2月23日午間新聞搶先看
今天2月23日的中視午間新聞搶先看：
《熱.濕.雷雨.雪 5大天氣夾擊襲台!》
白天鋒面通過,天氣不穩定,，全臺都有降雨的機率，接著大陸冷氣團南下，氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北臺灣低溫僅剩下12至14度(沿海可到11度)，中部約14至15度左右，南部及花蓮約16、18度，冷氣影響到下週一！
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《連鎖咖啡調漲 速食龍頭「大降價」奇襲!》
星巴克漲價，速食龍頭麥當勞趁機逆向操作，宣佈針對旗下「卡布奇諾」推出長期優惠，中杯原價75元，即起中杯特價55元，原本只有早餐加價購，如今套餐飲料加價22元，就可升級。
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《5天毒趴沒人知? 家屬控飯店「漠視」害命》
W飯店命案震驚台灣社會，郭姓女模被驗出體內含有9種毒品反應，檢方起訴土豪哥求處12年重刑，小模家屬聞訊後感謝檢察官。在台東經營餐廳的郭姓小模父親，上午在立法院召開記者會，郭父表示，他們一家人都很擔心女兒猝死的冤情無法得雪，萬一凶手順利脫罪，他們討不回公道。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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