平鎮農會每票6千元賄選 宋洪毅仍吞敗
基層農會改選，第一階段會員代表上周日剛落幕，其中桃園平鎮區農會競爭激烈，初選以來賄聲賄影不斷，投出8成8的高投票率，桃檢調查出，65歲平鎮區農會會員代表參選人宋洪毅，涉嫌以每票6000元代價行賄4名宗親，可惜仍吞敗落選，檢調將持續擴大深入追查。
桃園地檢署主任檢察官郝中興、檢察官林岷奭指揮桃園市調查處、平鎮警分局傳訊宋洪毅和4名農會會員共5人，宋洪毅坦承本月中旬以每票6000元代價，向83歲宋姓農民等4人行賄，4人也坦認收受賄款。
桃檢調認為5人涉犯農會法第47條第1項第2款、第1款投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知8萬元至1萬元不等金額交保，4會員並繳回不法所得共2萬4000元，將持續擴大深入追查。
(中時)
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