陳景峻敬佩趙藤雄？柯：挖苦的話！
外傳大巨蛋在台北市副市長陳景峻、市長柯文哲辦公室主任蔡壁如的斡旋下，目前該案已完成台灣建築中心安全性能審查，接下來將進行都審、環評等程序，有望明年完工。柯文哲今出席第74屆兵役節頒獎典禮後，被記者問到怎麼看陳景峻昨稱敬佩遠雄董事長趙藤雄一事，他說，挖苦的話你們還當真嗎？他（指趙藤雄）有什麼好值得敬佩的，拜託！
柯文哲表示，他個人是不會敬佩他（指趙藤雄），要蓋大巨蛋還是要按照公安標準蓋完。媒體問及台北市議員王世堅認為柯是為了連任鋪路，還可能用花轎把趙藤雄抬進大巨蛋？柯聽完回應，王世堅的話你還理他？柯說，對他來說就是依法行政，公安是最高標準，但當然也要合理，堅持公開透明、公平正義這樣，還說他只是堅持依法行政而已。
柯文哲說，他的態度是，不管對民調影響多大，該怎麼做就怎麼做，一直到現在都沒有像以前市長就妥協了。
主張拆蛋的護樹團體批評柯文哲根本是郝龍斌2.0，對此，柯文哲強調，就算要拆也要依法，他們判斷過不是那麼容易，且政治還是要有延續性，台灣不是上海或新加坡，他也不是希特勒，不管喜歡不喜歡，就是保證公平正義，依法行政處理，只能做到這樣。
(中時)
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