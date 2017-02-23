可怕！這病全台400萬人有 惡化恐致癌
一名40歲的上班族，因為長期覺得胃不舒服、消化不良就醫，赫然發現得了因幽門桿菌造成的「萎縮性胃炎」，不僅會導致消化不良、貧血，更會增加胃癌風險。醫師指出，全台約逾400萬人感染幽門桿菌，當中有1成因免疫力較差，會惡化成萎縮性胃炎，民眾應注意飲食衛生、減少共食，避開菸酒來避免惡化。
收治該病例的書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，隨著國內衛生環境改善，感染幽門桿菌患者已大幅下降，但全國仍有約20％、等於超過400萬人感染；「但並非感染就會有症狀」，他解釋，因為人體有免疫力，能抑制幽門桿菌在體內增生、發炎，但隨著抵抗力下降，就有可能開始惡化，「感染者約1成會惡化成萎縮性胃炎，當中又以50歲以上民眾最常見」。
另一名60歲黃先生，10年來總覺得消化不良、進食到一半就沒胃口，確診萎縮性胃炎，胃表面黏膜分泌腺變薄，皺褶幾乎消失；康本初說，如此將導致消化液分泌減少，除了消化不良，「幫助維生素B12吸收的消化液減少，將因此出現貧血狀況」。
康本初補充，若檢查出感染幽門桿菌，可透過藥物來根除，但若依舊衛生不佳，「仍可能復發」；民眾可透過胃鏡檢查，確認自己有無萎縮性胃炎，若有，雖然該疾病不可逆，但應立即根除幽門桿菌，並避免接觸菸酒、高鹽飲食等危險因子，避免惡化成胃癌；他強調，幽門桿菌會透過唾液傳染，若家中有人確診，在經治療根除之前、家屬之間應使用公筷母匙。
(中時)
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