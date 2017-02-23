暴力集團糾眾縱火圍事 警查緝8人
以侯姓男子為首的暴力集團，涉嫌於高雄市仁武地區糾眾暴力討債，還縱火圍事，並為樹立威名經常藉勢藉端對不順眼人士施以言詞恐嚇，警方蒐證查緝集團成員共8人到案。
高雄市警察局仁武分局今天表示，有妨害自由等前科的候男和手下涉嫌於仁武地區一帶，從事暴力討債，也藉勢藉端對不順眼人士施以言詞恐嚇、圍毆等，使被害人心生畏懼而交付金錢。
警方報請橋頭地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，完成蒐證分別循線查緝8人，起獲木棍、鐵棍、本票、手機等。
警方查出這個集團曾於去年12月，對有嫌隙的被害人停於家門口前的自小客車，潑灑汽油並點火焚燒。
警詢後，全案依傷害、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、公共危險等罪嫌送辦。1060223
(中央社)
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