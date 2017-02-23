金正男遇害案 北韓首度回應
北韓官方媒體中央通信社今天發布「朝鮮法律專家委員會發言人談話」，稱「持外國護照的北韓公民」13日在大馬搭乘航班前突然陷入休克狀態並在送醫途中死亡，這是一起意外。
南韓聯合新聞通訊社報導，這是金正恩同父異母哥哥金正男橫死異國他鄉10天後，北韓當局的首次正式表態，但北韓發表的談話內容對金正男之名諱莫如深，而且反指南韓和馬來西亞兩國陰謀栽贓嫁禍北韓。
北韓談話表示，駐馬來西亞大使館要求大馬方面交出屍體，但南韓右翼媒體散布毒殺說法後，大馬秘密警察立刻介入調查並要求驗屍，讓事態變得複雜起來。
北韓談話批評，「馬方的種種不當做法與南韓的不軌圖謀相伴而生遙相呼應。南韓右翼媒體散布北韓幕後指使暗殺的流言蜚語，南韓政府高調反應說明早有預謀，是備好劇本借題發揮。」
北韓還指責馬來西亞當局企圖將此案政治化、別有用心，拘留北韓無辜公民是未查事實先定罪。談話批評馬國警方調查結果自相矛盾錯漏百出，沒有客觀公正可言，是受人操縱擅自定調辦案，蓄意陷害北韓。
北韓還表示，已做好派遣法律專家代表團的準備，再次要求與馬來西亞共同辦案。1060223
(中央社)
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