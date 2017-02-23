大學博覽會 清大祭機器人動態展示
大學博覽會24日起登場，清大今天表示，今年新增竹師教育學院及藝術學院等9系，現場還會展示複合式機器人，介紹校園環境和學系，助考生更了解學校。
清華大學教務長戴念華表示，合校後清華學系領域更多元，獎學金也祭出新方案，今年入學竹師教育學院新生，只要學測總級分達頂標62級分且經錄取入學者，不限名額，每人每年可領新台幣10萬元獎學金，若符續領條件，4年可領40萬元。
另外，清華也提供總級分滿級分的新生，每人10萬元及免學雜費的獎助，入學後若成績符和標準，同樣可續領獎學金，而清華校友金聯舫也捐贈獎學金給經各系推薦、學測成績在74級分以上的新生，每人10萬元，希望鼓勵優秀學生報考清華。
戴念華指出，除獎勵成績優秀學生外，清華自102學年起提出旭日招生計畫，幫助弱勢學生進入清華，今年旭日招生分為3組、提供33個名額，包括甲組（人社、科管、教育）13名、乙組（理工、生科、原科）13名、丙組（電資、動機）7名，這3組錄取生入學，每人每年可獲10萬元獎學金（若符條件可續領最多4年），助弱勢學生安心就學。
清華大學表示，今年大博會，除了安排教師及學長姐參展解說外，也特別在台北場安排動機系及資工系同學在攤位動態展示及解說，以「複合式機器人」為主題，介紹清華賽車工廠團隊、實作影片及清華校園環境，而資工系也會以有趣程式設計軟體，解說並實際操作，說明資工領域除了寫程式之外，還有什麼有趣的技能可以學習。
「2017大學校院博覽會」於台北、高雄、台中三地同步舉行，台北（台灣大學綜合體育館1樓）、高雄（新光三越高雄左營店10樓國際廳）展期為25日至26日每日上午10時到下午6時，台中（台中朝馬工商展覽中心）展期為24日至26日每日上午9時30分到下午5時30分，皆免費參觀。1060223
(中央社)
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