10職業工會欠繳勞保費 各項給付將暫停
根據勞工保險局統計，截至2月15日止，全台共有10個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。
勞保局日前公布欠繳保險費的職業工會名單，包含高雄市瀝青鋪設職業工會、高雄市窗簾設計製作服務人員職業工會、高雄縣芳療整體保養職業工會、嘉義縣清潔服務職業工會、嘉義縣報紙廣告職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、花蓮縣音樂創作職業工會、台南市保全業職業工會及台南市影劇歌舞服務職業工會等，10個職業工會欠繳勞保費。
勞保局說，除了會依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會的欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。
勞保局表示，如果會員應繳的保險費已繳給工會，可於申請各項給付時，提具工會開立的繳費證明，則不會影響給付權益。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。