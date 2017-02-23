10職業工會欠繳勞保費 各項給付將暫停

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根據勞工保險局統計，截至2月15日止，全台共有10個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局日前公布欠繳保險費的職業工會名單，包含高雄市瀝青鋪設職業工會、高雄市窗簾設計製作服務人員職業工會、高雄縣芳療整體保養職業工會、嘉義縣清潔服務職業工會、嘉義縣報紙廣告職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、花蓮縣音樂創作職業工會、台南市保全業職業工會及台南市影劇歌舞服務職業工會等，10個職業工會欠繳勞保費。

勞保局說，除了會依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會的欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局表示，如果會員應繳的保險費已繳給工會，可於申請各項給付時，提具工會開立的繳費證明，則不會影響給付權益。1060223

(中央社)