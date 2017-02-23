陳副總統：政府最主要就是拚經濟
副總統陳建仁今天表示，政府現在最主要就是拚經濟，這一年能把經濟拚得成功，帶動下個世代產業，台灣產業就可以升級轉型，政府也積極推動新南向政策，深化台灣和區域關係。
陳副總統今天早上接見「泰國台商僑領」一行人，他致詞時表示，泰國全僑和平民主聯盟2002年成立到現在，以實際行動推展台泰各界實質友好關係，建立堅實民間交流基礎；泰國台灣商會聯合總會1992年成立以來，凝聚台商向心力，保障台商利益和安全，促進兩國商機交流，會員超過2000家。
陳副總統說，總統蔡英文上任以來，採腳踏實地、一步一腳印的踏實外交，作為外交工作努力方向，他訪問過多明尼加和梵蒂岡，以親眼所見親身經歷累積起來，和各國分享、學習、合作，一步步向世界證明台灣價值。
陳副總統說，台灣用官方互動、企業投資、民間合作方式，互惠互助發展台灣經驗，和友邦建立關係不只經濟貿易，在文化、科技、藝術、觀光方面交流形成很好的夥伴關係，達成雙贏目的。
陳副總統也指出，政府在積極推動新南向政策，希望在科技、文化、經貿各方面，和區域成員交流，深化台灣和東協、南亞和紐澳的關係，加速台灣產業發展，現在有個五加二產業，包括綠能、精密機械、物聯網、國防產業、生技醫藥產業、新農業和循環經濟。
陳副總統最後表示，政府現在最主要打拚就是拚經濟，這一年能把經濟拚得成功，帶動下個世代產業，台灣產業就可以升級轉型，給台灣人帶來更美好未來，希望僑界響應政府政策，和政府一起努力。1060223
(中央社)
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