搶救10天 蝶戀花首名傷者出院

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蝶戀花旅行社13日發生嚴重翻車事故，釀33死、11傷，傷者經各大醫院搶救10天，三軍總醫院收治的54歲潘姓女子今天上午出院；據統計，目前仍有10人住院，其中2人還在加護病房。

據衛生福利部上午9時30分統計，除三總1名傷者出院，台北國泰綜合醫院收治的1名傷者由加護病房轉一般病房，目前仍有10名傷患住院治療中，其中2人在加護病房，8人在一般病房。

潘姓女子事發當時胸口受嚴重撞擊，近10根肋骨骨折，因病情穩定，成了蝶戀花事故首名出院返家休養傷患。

此外，台北國泰一名50多歲女性從加護病房轉入一般病房，到院時左腿有開放性骨折、右腿大範圍撕裂傷且有輕微顱內出血情形，目前持續觀察。

衛福部統計最新傷患收治情形，台北市立聯合醫院仁愛院區1名（一般病房）、內湖三總1名（一般病房）、台北國泰1名（一般病房）、台北醫學大學附設醫院3名（加護病房1人，一般病房2人）、萬芳醫院1名（加護病房1人）、台北慈濟醫院2名（一般病房2人）與汐止國泰1名（一般病房1人）。1060223

(中央社)