平鎮農會賄選 檢方查出每票6千元
桃園地檢署偵辦平鎮區農會選舉中有農會會員代表參選人坦承以每票新台幣6000元代價行賄，並有4人坦承收賄，檢方並擴大偵辦是否有其他人員涉案。
桃園地檢署今天表示，在日前農會選舉中，接獲有65歲宋姓農會會員代表參選人向農會會員行賄，檢方指派主任檢察官郝中興、檢察官林岷奭偵辦。
檢方蒐證後，指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局平鎮分局，傳訊宋姓男子與涉嫌收賄的4名農會會員到案說明。
檢方調查指出，宋男坦承在2月中旬以每票新台幣6000元代價，向4人行賄，而4人到案說明後承認收受賄款，檢方並依違反農會法中之投票行賄、收賄罪嫌，諭知1萬元到8萬元交保金，收賄4人也繳回不法所得。
桃園地檢署檢察長彭坤業表示，持續嚴查農漁會賄選，呼籲農漁民摒棄賄選；檢方擴大深入追查是否涉及其他不法。1060223
(中央社)
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