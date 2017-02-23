為刺激消費 南韓擬推行週五早下班制
南韓上班族一向有到點不下班的慣例，嚴重抑制消費，南韓政府擬仿效日本正在推行的「超值星期五」制度，藉此擴大南韓內需消費。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓代總統黃教安今天上午在中央政府首爾辦公樓主持跨部會首長會議，敲定前述內容的擴大內需方案。
據報導，南韓政府擬仿效日本推行的「超值星期五」制度，鼓勵企業單位每月指定1個週五為「與家人共度日」，讓上班族週一到週四多工作30分鐘，週五提前下班2小時，透過與家人購物、聚餐來擴大消費。
此外，KTX、SRT等高鐵乘客提早購票最多可享受50%的票價優惠。方案還包括向因外國貿易保護主義而遭受損失的企業提供10億韓元（約合新台幣2700萬元）的穩定經營資金等融資扶持政策。
據報導，企劃財政部次官補（部長助理）李燦雨表示，方案重在改善消費者信心，一方面讓消費能力突出的中產階級、高收入群體擴大消費，另一方面讓低收入群體增加家庭收入，減輕生活費負擔，提高消費能力。1060223
(中央社)
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