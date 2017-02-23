清泉崗基地疑涉毒 51包毒品20人初驗陽性

空軍清泉崗基地疑涉毒，台中地檢署接獲通報，派遣毒品查緝小組檢察官指揮偵辦，23日上午指出，目前在營區發現51包疑似毒品的小包裝，全營官兵驗尿，有20人初驗呈現陽性反應。中央社記者趙麗妍攝 106年2月23日

空軍清泉崗基地疑涉毒，台中地檢署接獲通報，派遣毒品查緝小組檢查官指揮偵辦，今天上午指出，目前在營區發現51包疑似毒品的小包裝，全營官兵驗尿，有20人初驗呈現陽性反應。

清泉崗空軍基地20日在營區作業區車道旁拾獲多包疑似毒品粉末及一支吸食器，隨即交由台中憲兵隊處理，台中地檢署獲報後，指派地檢署緝毒執行小組檢察官主動指揮偵辦，昨日下午4名檢察官入營履勘現場。

台中地檢署表示，目前在營區內發現的毒品共計51包，均為小包裝，每包平均0.1公克，散落營區球場、車棚、跑道、宿舍周邊，約綿延2公里呈帶狀散落。

檢方指出，初驗結果，為安非他命類毒品，目前營內全數官兵，由軍方先依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」進行尿液檢驗，就初驗呈陽性反應者，則送複驗確認。

地檢署指出，因營區內官兵人數眾多，目前仍未全數完成初驗。初驗呈毒品陽性反應者，目前有20人，因初驗已試劑檢驗，結果不甚精確，有一定比率的偽陽性反應，已送三軍總醫院及刑事鑑識中心進行複驗。

台中地檢署緝毒專組主任檢察官林柏宏偕同檢察官白惠淑、陳旻源、陳東泰，昨日前往清泉崗空軍基地履勘現場，目前仍在積極偵辦中。1060223

(中央社)