無水石膏案段宜康撤告 蔡正元不起訴
新北地檢署檢察官黃孟珊2015年在臉書PO文影射立委段宜康利用職權讓工業用「無水石膏」變成合法食品添加物，助黑心業者脫罪，事後國民黨政策會執行長蔡正元分享黃檢臉書，遭段提告誹謗，由於段日前撤告，台北地檢署今將蔡正元不起訴。
至於段控告黃孟珊誹謗部分，新北地檢署偵辦中。
黃孟珊2014年偵辦永昌化工涉以工業用石膏粉混充食用石膏粉，賣出6000多公斤給下游廠商製作豆花案，去年底依詐欺、違反《食安法》等罪起訴業者周德永。
2015年10月30日，黃孟珊在臉書PO文影射立委段宜康，利用職權讓工業用「無水石膏」變成合法食品添加物，藉此協助黑心業者脫罪，蔡正元分享並呼應黃檢PO文。
結果引發段宜康不滿，透過臉書反嗆黃孟珊「言行離譜」，並對她及蔡正元提告。
檢方調查時，曾傳喚蔡正元、段宜康，但段未庭，蔡則辯稱他是經過合理查證，沒有誹謗。由於日前段突然遞狀撤回告訴，因此北檢今將蔡正元不起訴。
(中時)
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