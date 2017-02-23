MLB》加快比賽 馬林魚麥總：別太在意三振

麥汀利(左)認為若打者不怕被三振，或許有助加快比賽。(美聯社資料照)

為了加速比賽，大聯盟與球員工會提出縮小好球帶等想法，可說是絞盡了腦汁，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)則提出不同的想法，他認為如果聯盟能提升對打者被三振的容忍度，讓打者不因害怕被K把球碰進場內，或許有助加快比賽節奏。

《ESPN》報導，麥汀利認為過去「被三振」這件事還不那麼重要，就算整季吞170次三振也沒關係，現在這個數據，卻大大影響球員身價，「一旦三振被認為是不好的，吞越多三振、身價降越多，球員就會開始調整，讓自己盡可能碰到球。」近十年投手三振頻破紀錄，上賽季每場比賽，打者平均會吞下8.03次三振。

不少球員為不被三振，頻頻纏鬥的畫面，也幾乎每場球都能看見，麥總直言，如果別那麼在意三振，「球員們會繼續飆K、打出全壘打，且更願意嘗試這麼做。」此外，他也期望延續2015年例行賽時，要求打者不要球與球間不要離開打擊區的規定，因為去年從寬執行，球賽平均時間多了三小時之多！

至於大聯盟日前提出，試圖用縮小好球帶加快比賽，麥總則不甚贊同，「我不認為那(縮小好球帶)會有用，因為現在已經很多保送了。」儘管如此，他對於聯盟致力於縮短比賽時間，依舊是持肯定的態度，「球賽步調是該提出來討論了，讓我們開始吧！」

(中時電子報)