日燒9百萬！ 紐約市府結算川普就職前維安費用

紐約市府擬向聯邦要求，從選舉日起3個月的川普大樓維安費用。（圖/美聯社）

紐約市政府今日結算新總統川普（Donald Trump）在入住白宮（White House）前的維安費用，自選後開始在曼哈頓川普大樓（Trump Tower）處理政務的川普，一共花掉市府2,400萬美元（約7.43億台幣）的預算，折合單日開銷竟高達30.8萬美元（約953萬台幣）。面對此一沈重負擔，紐約市長發言人表示，市府將向聯邦政府要求全額預算補助。

據路透社（Reuters）報導，新總統川普在入住白宮前，許多重要的會面與政務，都選擇在位於曼哈頓的川普大樓處理。如今負責維安的紐約市政府，公布從選舉日起至就職典禮約3個月的開銷，一共總花掉市府約2,400萬美元（約7.43億台幣）的經費，等於每天燒掉約30.8萬美元（約953萬台幣）的維安費用。面對這筆沈重負擔，市長發言人葛斯坦（Freddi Goldstein）向路透社表示，「這筆對總統與其家人的維安費用，我們將要求聯邦全額支付。」

位於曼哈頓鬧區的川普大樓，從大選後成為紐約市府最沈重的負擔。（圖/美聯社）

位於紐約曼哈頓鬧區的川普大樓，在川普當選後，成為全球媒體關注焦點，但卻讓本來就業務吃重的紐約市警局，大感吃不消。其實早在去年12月，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）就曾向聯邦政府大吐苦水，並曾嗆聲要聯邦拿出3,500萬美元（約10.8億台幣）專款來支付維安。然而除了警方維安花費，為了保護這棟58層樓的摩天大廈，紐約市消防局也投入大批人力和財力，共花費170萬美元（約5,260萬台幣）的經費，讓這個經濟中心大喊吃不消。

如今第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與其幼子拜倫（Barron Trump）仍居住於川普大樓，每日維安費用最高仍需14.5萬美元（約448.6萬台幣），雖然遠比總統入城的30.8萬美元（約953萬台幣）便宜，但對於紐約市府而言，依然是筆沈重的負擔。民主黨籍的紐約聯邦眾議員瑪隆妮（Carolyn Maloney）亦呼籲國會，紐約市民沒有「義務」承擔聯邦的國安業務，應盡快批准並撥款給紐約市府。

(中時電子報)