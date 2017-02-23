慈祥老婦被轎棍爆頭 兇手竟是年邁鄰居
年邁惡鄰居用神轎轎棍打死「好嬸」！ 18日一名被爆頭的7旬江陳桂英，陳屍在屏東恆春大光山區工寮，頭頂明顯凹陷且有7公分的撕裂傷，警方今晨宣布破案，指出一名與江婦有土地糾紛的79歲鄰居董男，因土地問題埋下殺機，持轎棍痛下毒手。
18日上午獨自外出至恆春鎮大光里山區工寮的74歲江陳桂英，因遲遲未返家，晚間7時許，被前往尋母的小兒子發現陳屍在躺椅上，頭頂凹陷且有7公分的撕裂傷，左手臂也因阻擋而骨折，身上還留有沾有血跡的神轎轎棍，當時一度因地處偏僻及江婦生活單純讓案情陷入膠著。
經警方調閱附近上百支監視器發現，案發當天下午1時24分，鄰居79歲董男曾騎機車外出，且腳踏墊上放有長型棒狀物，但折返時卻發現木棒卻不翼而飛，因此鎖定這名董男，後來又在男子家中找到作案用的雨鞋與衣物，因此於22日下午將他拘提到案。
經法醫初步相驗發現，江婦遭木棍重擊頭部致死，而且棍棍致命，作案用木棍還是神轎轎棍，也與董男攜帶的棒狀物吻合，令人驚訝近80歲，身材瘦小的年邁董男，手段如此兇殘。
據警方調查，這名鄰居在2015年2月曾因為土地鑑界問題，遭江陳桂英告他侵佔，但後來雙方和解不起訴，雙方因此結怨至今，最後在山區工寮打爆對方頭部，鄰居們向警方透露，江婦為人和善，是他們眼中的「好嬸」，董男則脾氣不好，稍有不滿就對妻子拳打腳踢。
雖董男向警方堅稱，當天沒有出門，都待在家看電視，其餘問題卻都不回答，但監視器畫面不但錄下他的身影，且與董男同住的妻子也坦承「丈夫當時的確有出門」，因此訊後將董男依殺人罪嫌移送法辦。
(中時)
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