立院教委會召委 國民黨柯志恩幸運抽中

立法院23日舉行各委員會召委選舉，教育委員會的國民黨立委柯志恩（中）與民進黨立委張廖萬堅獲得同票數，抽籤後，由柯志恩取得召委，柯志恩與到場關切的國民黨團總召廖國棟（後排右）、書記長王育敏（左）笑開懷。（劉宗龍攝）

立法院23日舉行教育委員會召委選舉，國民黨立委柯志恩（中）與民進黨立委張廖萬堅獲得同票數，抽籤後，由柯志恩取得召委。（劉宗龍攝）

立法院23日舉行各委員會召委選舉，教育委員會的國民黨立委柯志恩與民進黨立委張廖萬堅獲得同票數，抽籤後，由柯志恩取得召委，柯志恩與到場關切的國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏笑開懷。

(中時)