WBC》神戶移訓重點 郭總強調：就是適應人口草皮
經典賽中華隊23日赴日本神戶移訓5天，將與2支日本社會人球隊打2場熱身賽，因對手實力不強，移訓目的主要在適應人口草皮與嚴寒天氣。
中華隊將在神戶室外人口草皮球場Hotto Motto Field調整5天，總教練郭泰源23日強調：「到神戶就是讓球員習慣人口草皮，適應滾地球的彈跳速度與路徑。」
中華隊集訓期間共在澳洲與國內打了7場熱身賽，並與古巴隊戰成1勝1敗，郭總表示，對古巴2場比賽的強度與澳洲還高，不論打擊或守備都有很大幫助。
中華隊26日對日本社會人日本新藥，28日對新日鐵球隊各進行1場練習賽，首席教練吳復連表示，中華隊陣中雖有6位右打，但幾場熱身賽下來對左投還是適應不良，所以在神戶2場練習賽，看能否請對方派左投出來。
中華隊3月1日飛往首爾後，會與韓職2軍警察廳與尚武進行2場官辦熱身賽，預料屆時這2支球隊不會派左投出賽。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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