NBA》魔術強生致電大鳥 探詢喬治價碼

魔術強生想替湖人招攬保羅喬治，目前看來機會並不大。(美聯社資料照)

溜馬一哥保羅喬治的交易價碼到底多高，魔術強生很想知道！為了繼續補強湖人戰力，身為湖人最新管理階層的魔術強生，遭到爆料將打電話給溜馬總管「大鳥」柏德，探詢喬治身價，以及湖人到底要用多少籌碼才能換到喬治。

只是魔術強生或許太過一廂情願，因為溜馬暫時沒有打算交易喬治，僅在不斷對外放話，看看本季場均22.3分、6.2籃板與3.3助攻的喬治，到底在當前自由市場上具有多少身價，以便日後真的要換喬治，才知要換多少籌碼回來。

剛把陣中得分王兼第六人路易斯威廉斯換去火箭的魔術強生，看來絕對還不滿足湖人當前陣容，想找喬治應該只是第一步，接下來他會探詢更多其他球星意願，畢竟目前的湖人真的找不到攻守重心，急需1名堪當球隊一哥的球星加入。

(中時電子報)