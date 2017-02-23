扯！英自殺炸彈攻擊客 竟獲政府百萬英鎊賠償

哈瑪斯坐在自殺炸彈攻擊的車中，汽車裏面佈滿了炸彈及機關，而哈瑪斯卻開心大笑，令人不寒而慄。(圖/美聯社)

哈瑪斯是出生在英國的牙買加後裔，父母都是虔誠的基督徒，而他是在1994年才改信伊斯蘭教的。圖為哈瑪斯出席在巴黎舉辦的人權會議，為他所稱在關塔那摩遭受到的虐待指控作證。(圖/美聯社)

極端組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）上周在摩蘇爾發動了一場汽車自殺炸彈攻擊，而駕駛汽車炸彈的恐怖分子經證實是一名英國公民。而更讓人震驚的是，這名男子曾被美國捕獲但被英國政府救出，不僅如此，他事後還控訴英國情報單位在監獄中虐待他，最後獲得英國政府高達100萬英鎊的賠償，引起了英國社會的轟動。

據《每日郵報》報導，50歲的英國男子哈瑪斯(Jamal Udeenal-Harith)曾在2002年時，被美軍發現被囚於塔利班政府的監獄中，儘管他辯稱自己是去中東地區朝聖時意外被俘虜，但美軍仍懷疑他和蓋達(Al-Qaeda)組織有關，因此送往專門關押恐怖嫌疑犯的關塔那摩(Guantanamo Bay)監獄關押。直到兩年後，在當時的英國首相布萊爾(Tony Blair)及內政大臣布朗琪(David Blunkett)和美國積極協商之下，才將哈瑪斯放出來，當時他還稱：「從關塔那摩出來的人絕對不會傷害英國人的」。

位於古巴的美軍關塔那摩監獄，專門監禁被俘獲的敵方戰鬥人員。因為該監獄位於古巴領土上而非美國領土，所以囚犯無法享有美國憲法所賦予的權利，也因此虐囚事件頻傳。(圖/美聯社)

回到英國後，哈瑪斯以自己在關塔那摩受到美軍虐待並且英國的特工知情甚至參與虐囚為由，控訴英國政府。英國政府考量到上法庭可能會洩漏情報單位(MI5、MI6)的任務細節，再加上曠日廢時的訴訟及龐大的律師費用，最後決定直接付給哈瑪斯高達100萬英鎊(約新台幣3,847萬元)的封口費，以換取哈瑪斯撤銷訴訟。

雖然英國政府因他曾被懷疑是恐怖份子，而對他的行蹤嚴密掌控，但沒想到哈瑪斯還是在2014年時拋下妻子和3名兒子，逃出英國跑到敘利亞加入IS，並用布列塔尼（Abu-Zakariya al-Britani）的化名參與IS的活動。

布列塔尼在上周摩蘇爾伊拉克軍營附近，發動的汽車自殺炸彈攻擊所用的汽車。(圖/影片截圖)

布列塔尼汽車自殺炸彈攻擊到炸的畫面。(圖/影片截圖)

布列塔尼在上周摩蘇爾伊拉克軍營附近發動的汽車自殺炸彈攻擊身亡，而這場攻擊影片也被IS拿來做為宣傳工具，影片中布列塔尼坐在佈滿炸彈的汽車中大笑，看似對即將發動的自殺攻擊感到開心，而據IS稱這場攻擊也造成伊拉克軍隊嚴重的死傷。

當時的英國首相布萊爾(右)和內政大臣布朗琪(左)被議員批評將恐怖份子輕易放出關塔那摩監獄。(圖/美聯社)

這段影片曝光後，讓英國社會相當震驚，不少議員大肆批評，當年首相布萊爾政府曾保證哈瑪斯不是恐怖份子，不但和美國協商將恐怖份子接回英國國內，更是浪費納稅人的錢，付給他大筆的封口費，而哈瑪斯還利用這筆錢在英國的曼特斯徹購買了價值22萬英鎊(約新台幣846萬元)的豪宅。這讓英國人民深感憤怒及震驚，紛紛要求政府出面解釋，當初是怎麼判定關塔那摩的囚犯不是恐怖份子的，也要求政府面就哈瑪斯輕易躲過政府的監控，逃離開英國加入IS的失職作出解釋。

(中時電子報)