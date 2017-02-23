川普傳遞仇中思想 卜睿哲：有必要嗎？
美國總統川普上任後向美國大眾傳遞仇視與恐懼中國的觀點，已影響到少數美國民眾「恐中」，前美國在台協會主席卜睿哲質疑，若川普政府引發中美兩國關係嚴重惡化，是否有必要?
據《中央社》報導，前美國在台協會主席卜睿哲現任華府智庫布魯金斯（Brookings）研究所東亞政策研究中心主任，他撰文探討川普對中國採對抗的觀點，指川普及其身邊人士將美國製造業流失的就業機會，歸咎於中國，川普並揚言對中國祭出45%的懲罰性關稅。川普向美國人傳遞仇視與恐懼中國的觀點，被卜睿哲認為和美國多數民意脫節。
然而，據皮尤研究中心（Pew Research Center）日前公布的調查，在美國人民心中，中國的實力及影響力在全球主要威脅中只排名第5，美韓核武及俄羅斯威脅、伊斯蘭國（IS）在美國人民心中的威脅都高過中國。
雖然有部分民眾認同川普政府的「仇中觀點」，但卜睿哲說，僅是明顯少數。若川普執意要引發美中關係嚴重惡化，他認為美國民意不會為川普歡呼，而是會問真有必要嗎?
(中時電子報)
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