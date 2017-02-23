年金戰場 2席司法委員會召委綠全拿
被視為年金改革戰場的立法院司法及法制委員會今天選舉2席召集委員，在3人同票情況下，經抽籤，民主進步黨籍立法委員段宜康與蔡易餘順利出線，將掌握排審權。
段宜康會後受訪表示，委員會下週啟動，這會期除國會改革，配合司法改革國是會議，適時反映意見，最重要年金改革，期待考試院、行政院盡速把年金改革與司委會相關法案趕快送到立法院，盡速完成年金改革，落實世代正義目標。
立法院8個常設委員會上午選召委，民進黨立法院黨團規劃立法院長、副院長與黨團幹部進駐司法委員會，中國國民黨團也規劃黨團幹部進駐，司委會召委選舉受關注。
立法院長蘇嘉全一早投票後受訪表示，黨團安排他到司法委員會；立法院副院長蔡其昌投票後開票。
段宜康、蔡易餘與國民黨籍立委林為洲各得5票須抽籤，林為洲先抽，結果抽籤失利，由段宜康、蔡易餘當選召委。
林為洲會後受訪表示，年金改革，朝野黨團重兵部署，國民黨團與親民黨團合作，用盡洪荒之力換得2席立委進司委會，也僅取得抽籤資格，很可惜沒抽到，但5席國民黨籍立委仍會在委員會全力以赴。
民進黨團總召集人柯建銘說，召委雖重要，但不是決定一切，未來是集體戰力，各委員會好好表現，每個議題發揮團隊精神，行政、立法部門協調好。黨團內有政策小組會議，行政院有行政立法協調會議，協調好政策法案，集合成整體戰力較重要，不是選上召委後就天下太平。
他說，重中之重當然是年金改革，行政院規劃推動前瞻性基礎建設法案，草案應先送立法院，再送預算案，司改、稅改要整隊開始打仗，召委只是花絮。1060223
(中央社)
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