高恩將辭日產社長兼CEO 續任董事長
日本日產汽車公司（Nissan）今天宣布，社長高恩將辭去社長兼執行長（CEO）職位，但續擔任會長（董事長）。新的社長兼執行長由共同執行長西川廣人繼任。
62歲黎巴嫩裔、生在巴西、長於法國的高恩發聲明表示，他相信這18年來培養的日產的主管都有能達到公司事業及戰略目標的能力與經驗。他認為現在是交棒給西川的適當時間。
高恩說，他繼續擔任會長，對於雷諾、日產、三菱汽車的聯盟架構，他將持續監督與執導。經由這次的人事異動，他可花更多時間和心思在聯盟戰略以及事業的進化方面，讓夥伴公司能享受聯盟所帶來的競爭優勢。
高恩原本是法國汽車大廠雷諾公司的主管，日產於1999年的經營連續26年業績下滑，連續6年呈現虧損。雷諾與日產合作， 高恩於1999年日產經營陷入困境時，代表雷諾入主日產，成為日產的最高執行負責人（COO），提出「日產復興計畫」(NRP)，主導日產東山再起。
西元2000年，高恩就任日產社長，提出多向改革措施，包括變更與零件廠商的交易手法、關閉部分工廠、進行人事考評制度的改革等。2001年就任日產CEO，2003年兼任會長。
去年10月，日產完成對三菱汽車公司34%的出資之後，高恩也兼任三菱汽車公司的會長一職。
63歲的西川於1977年進入日產工作，曾擔任副社長、副會長等職，去年11月起成為日產的共同CEO兼副會長，輔佐高恩。
高恩經營手法高明，今天日產宣布他將辭去社長兼CEO職務的消息傳出後，東京股市早盤日產的股價一度比昨天收盤價下跌0.5%，來到1112日圓。但高恩擔任會長的三菱汽車股價連續4天上漲，一度漲幅達3%。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。