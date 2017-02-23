大衛鮑伊獲全英音樂獎 兒代領獻給怪咖
已故英國搖滾傳奇大衛鮑伊今天在全英音樂獎2項提名全中獎，成為大贏家。兒子鄧肯瓊斯代表領獎，並將殊榮獻給「所有怪咖」，感性談起父親向來支持與眾不同的人們。
大衛鮑伊（David Bowie）去年1月癌症病逝，享壽69歲，過世前幾天發行的專輯「黯黑秘星」（Blackstar），今天在全英音樂獎（Brit Awards）榮獲英國最佳年度專輯獎，大衛鮑伊也獲得最佳英國男歌手殊榮。
法新社報導，大衛鮑伊在2項提名中擊敗水星音樂獎（Mercury Prize）得主Skepta和麥可基瓦努卡（Michael Kiwanuka）等勁敵，成為首位在過世後獲得全英音樂獎的藝人。
電影導演鄧肯瓊斯（Duncan Jones）代表父親大衛鮑伊上台領獎。全英音樂獎也在Instagram等社群媒體上傳他感性致詞的畫面。
根據路透社，鄧肯瓊斯代父親接受年度專輯獎時說：「他生前一直支持著那些自認有點怪或有點奇特、有點與眾不同的人們，他總是一路相挺。」「這座獎獻給所有怪咖，以及所有變成怪咖的人。」
這場頒獎典禮除了紀念大衛鮑伊，眾星也透過演出和影片等方式，向去年辭世的英國流行音樂巨星喬治麥可（George Michael）、加拿大詩人歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）及美國流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）致敬。（譯者：中央社盧映孜）1060223
(中央社)
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