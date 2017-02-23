林昶佐升格當爸爸 女兒凌晨出生

我要評比

時代力量籍立法委員林昶佐今天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，女兒已在凌晨出生，過程順利，感謝大家關心及醫護人員專業照顧。

閃靈樂團團長、林昶佐太太葉湘怡（Doris）去年11月在臉書上宣布懷孕，約是在6月初得知。

立法院附設托嬰中心15日揭牌時，林昶佐當時曾表示，地利之便，立法院托嬰中心將是他就近照顧小孩首選，也會繼續在立法院推進托育政策與性別平權。1060223

(中央社)