涉毒趴吸毒 土豪哥友人蔡逸學起訴

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涉及W飯店命案的蔡逸學昨天被依違反藥事法起訴求刑11年後，他因參與毒趴並吸毒，台北地檢署依檢驗報告，今天再將他依違反毒品危害防制條例起訴。

台北地檢署昨天認定，「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴。

施用毒品部分，朱家龍、洪聖晏目前正在觀察勒戒，待觀察勒戒後，檢方再予以結案；蔡逸學部分，台北地檢署今天偵結，依檢驗報告，將他依違反毒品危害防制條例起訴。1060223

(中央社)