漁船載運千萬元私菸 澎湖查緝隊查獲
澎湖籍「永成富」號漁船涉嫌載運私菸昨天返航時，在高雄永安外海被澎湖機動查緝與海巡隊聯手查獲，共取出500多箱近27萬包各式私菸，市值新台幣1200萬元，吳姓船長等4名船員法辦中。
澎湖機動查緝隊最近接獲線報指出，不法走私集團利用漁船載來私菸，以牟取不法暴利，會同高澎2地查緝、岸巡與海巡、鼓山、白沙等警方成立專案小組，兵分海陸2路展開調查。
澎湖機動查緝隊結合海巡隊所屬10038巡防艇接連2天，在海上冒著風浪埋伏巡邏查緝，昨天下午1時許，於高雄永安外海33浬處，發現澎湖籍「永成富」號漁船航跡可疑，發動臨檢，發現船艙甲板滿載有大量的黑色防水袋，經初步確認是走私的未稅洋菸。
澎湖機動查緝隊漏夜清點私菸，包括有MM大亨纖細、超纖細、圓角、環球等8款未稅洋菸539箱26萬9500包，市值達1200萬元。
南巡局副局長程駿杰表示，國內菸價因健康捐提高，導致菸價上漲，不法私梟為貪圖不法獲利，走私私菸，對所屬能適時截獲私菸，表示肯定，同時將持續的查緝防堵走私入境，維護國人健康。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。