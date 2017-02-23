漁船載運千萬元私菸 澎湖查緝隊查獲

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澎湖籍「永成富」號漁船涉嫌載運私菸昨天返航時，在高雄永安外海被澎湖機動查緝與海巡隊聯手查獲，共取出500多箱近27萬包各式私菸，市值新台幣1200萬元，吳姓船長等4名船員法辦中。

澎湖機動查緝隊最近接獲線報指出，不法走私集團利用漁船載來私菸，以牟取不法暴利，會同高澎2地查緝、岸巡與海巡、鼓山、白沙等警方成立專案小組，兵分海陸2路展開調查。

澎湖機動查緝隊結合海巡隊所屬10038巡防艇接連2天，在海上冒著風浪埋伏巡邏查緝，昨天下午1時許，於高雄永安外海33浬處，發現澎湖籍「永成富」號漁船航跡可疑，發動臨檢，發現船艙甲板滿載有大量的黑色防水袋，經初步確認是走私的未稅洋菸。

澎湖機動查緝隊漏夜清點私菸，包括有MM大亨纖細、超纖細、圓角、環球等8款未稅洋菸539箱26萬9500包，市值達1200萬元。

南巡局副局長程駿杰表示，國內菸價因健康捐提高，導致菸價上漲，不法私梟為貪圖不法獲利，走私私菸，對所屬能適時截獲私菸，表示肯定，同時將持續的查緝防堵走私入境，維護國人健康。1060223

(中央社)