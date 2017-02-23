美國土安全部長：不會大規模圍捕移民

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美國頒行新政策，將強硬掃蕩無證移民。儘管如此，國土安全部長凱利今天指出，並不會進行大規模圍捕或驅逐，不過對於「加強管控」南疆和內部安全，態度堅決。

法新社報導，拜會瓜地馬拉總統後，凱利（John Kelly）在記者會中指出：「我們不會展開大規模驅逐。」

總統川普（Donald Trump）指示取締遭認非法居留的移民。他說自己昨天簽署的兩項備忘錄讓相關指示可據以執行，並將確保在美國法院的正當程序獲得支持的情況下，優先處理「刑事罪犯」。

他說：「但不會展開大規模圍捕。一旦我們拘留某人，這些人就會進入美國司法體系，只有法院可以決定這些人的命運。」

凱利是川普上個月就任後首位到訪瓜國的高階美國官員。瓜國是飽受暴力和貧窮肆虐的3個中美洲國家之一，也是美國許多無證移民的來源國。

瓜國、薩爾瓦多和宏都拉斯尤其關切川普減少非法移民、降低無證移民人數的作為。美國這樣的移民估達1100萬人。

對拉丁美洲國家而言，這些移民的匯款堪稱關鍵財政命脈。

瓜國內政部長李華斯（Francisco Rivas）表示，凱利跟瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）討論移民和暴力黑幫的問題。

李華斯並說，可能在墨西哥或美國召開的1場移民會議正在籌備中，瓜國、薩爾瓦多和宏都拉斯都將出席。（譯者：中央社何宏儒）1060223

(中央社)