美國土安全部長：不會大規模圍捕移民
美國頒行新政策，將強硬掃蕩無證移民。儘管如此，國土安全部長凱利今天指出，並不會進行大規模圍捕或驅逐，不過對於「加強管控」南疆和內部安全，態度堅決。
法新社報導，拜會瓜地馬拉總統後，凱利（John Kelly）在記者會中指出：「我們不會展開大規模驅逐。」
總統川普（Donald Trump）指示取締遭認非法居留的移民。他說自己昨天簽署的兩項備忘錄讓相關指示可據以執行，並將確保在美國法院的正當程序獲得支持的情況下，優先處理「刑事罪犯」。
他說：「但不會展開大規模圍捕。一旦我們拘留某人，這些人就會進入美國司法體系，只有法院可以決定這些人的命運。」
凱利是川普上個月就任後首位到訪瓜國的高階美國官員。瓜國是飽受暴力和貧窮肆虐的3個中美洲國家之一，也是美國許多無證移民的來源國。
瓜國、薩爾瓦多和宏都拉斯尤其關切川普減少非法移民、降低無證移民人數的作為。美國這樣的移民估達1100萬人。
對拉丁美洲國家而言，這些移民的匯款堪稱關鍵財政命脈。
瓜國內政部長李華斯（Francisco Rivas）表示，凱利跟瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）討論移民和暴力黑幫的問題。
李華斯並說，可能在墨西哥或美國召開的1場移民會議正在籌備中，瓜國、薩爾瓦多和宏都拉斯都將出席。（譯者：中央社何宏儒）1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。