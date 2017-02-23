所有權之爭 蘇比克灣海洋園被武力佔領

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蘇比克灣海洋冒險園的所有權鬥爭，演變成武力佔領事件！大約70名武裝人員驅逐了舊派系的員工，掌控了這座海洋主題遊樂園，蘇比克灣管理當局譴責這起事件。

菲律賓ABS-CBN新聞網報導，約70名武裝分子於2月14日情人節前夕，闖進蘇比克灣海洋冒險園，在制服保全人員之後「佔領」了這座海洋主題遊樂園，從此禁止舊管理層雇用的員工入園。

報導引述蘇比克灣管理署主席狄紐（Martin Dino）說，「事件令人難過，武裝人員不應該進到那裏。」

狄紐補充，蘇比克灣當局已經與警方協調，設法和平解決爭端，「因為園裏存在著持續的威脅。」

當地台商表示聽聞這起「武力佔領」事件，但稱海洋冒險園仍在正常營業，以外人的角度來看，事件似乎只是導致了管理層的更換，並未影響遊客。

根據蘇比克灣新聞網（http://subicbaynews.net）的報導，這起事件是管理層的派系鬥爭。

報導稱，以外籍商人夏爾普（Scott Niel Sharpe）為首的約70名武裝人員，據信包括夏爾普旗下保全公司的人員，以及一批警方特別行動組人員，於13日闖入蘇比克灣海洋冒險園，員工當時還以為是恐怖攻擊。

夏爾普派系人馬在佔領海洋冒險園之後，立即召開股東會議，委任夏爾普為公司董事長。

海洋冒險園的人事問題已於去年前鬧上法院，但地方法院以無管轄權為由予以駁回。夏爾普在1份聲明中說，他才是合法的經營者，2月13日的行動「是對其財產權的合法行使」。

蘇比克灣管理署行政官伊斯馬（Wilma Eisma）說，這是海洋冒險園內部鬥爭，蘇比克灣不宜介入，但她譴責以武力方式處理糾紛的作法。1060223

(中央社)