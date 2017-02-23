前兩年228連假國道事故多 均人為疏失
4天的二二八連續假期即將到來，高速公路局統計，前兩年二二八假期，國道事故都很多，且都是人為疏失，提醒駕駛人養足精神再上路，並隨時注意路況。
高公局統計，2015年、2016年二二八連續假期是3天，分別發生167件及255件事故，平均每日發生55.7及85件；主要原因是未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當，都是人為疏失造成。
高公局說，國道事故平均每件處理時間約25至30分鐘，事故規模較大者，處理時間更久。
高公局統計，在平日交通狀況下，一旦發生事故造成回堵，每回堵1公里約需10分鐘才能紓解，如發生在連假車流量大時，後續車流不斷湧入，更增紓解的困難，造成更多用路人不便。
高公局說，用路人如在國道上發生事故，應盡速通報1968或110專線處理，避免造成後續二次事故，在警方人員未到達現場前，應先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處豎立車輛故障標誌。1060223
(中央社)
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