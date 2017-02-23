清泉崗基地發現毒品51包 散落綿延2公里
空軍清泉崗基地查獲毒品案，目前因營內全數官兵人數眾多，目前仍未全數完成初驗，初驗呈現毒品陽性反應者有20人，但因初驗結果不甚精確，檢方已送複驗；讓檢方驚訝的是，被發現的毒品有51包，散落在營區跑道、宿舍周邊等，綿延約兩公里，將調閱監視畫面追「丟包者」查明案情。
台中地檢署接獲通報後，即指派緝毒執行小組檢察官主動指揮偵辦，由緝毒專組主任檢察官林柏宏與檢察官白惠淑、陳旻源、陳東泰，昨日已前往清泉崗空軍基地履勘現場。
案發後，軍方先依照「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」對全體官兵進行尿液檢驗，目前仍未全數完成初驗。初驗呈現毒品陽性反應的有20人，因初驗中有一定比率呈現偽陽性反應，檢方已送三軍總醫院及刑事鑑識中心進行複驗。
根據軍方報告，發現毒品被丟包在基地後展開搜索，沒想到毒品數量「越撿越多」，從原本27包、增加到40餘包，後查獲51包，且散落營區球場、車棚、跑道、宿舍周邊等，綿延約2公里。
由於毒品「丟包」方式太過奇怪，檢方已從查扣的毒品找尋跡證、清查附近相關監視器及過濾是否有毒品前科的志願役軍官等，將追查出丟包者。
(中時)
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