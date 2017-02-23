撥錯電話譜戀曲 印尼28歲男娶82歲婦

印尼發生一段讓人稱奇的羅曼史，1名28歲的修車工人接到1通打錯的來電，卻在熱線後與對方陷入愛河，雖然見面後發現女子已是82歲的阿媽，但兩人仍堅決互許終身。

印尼新聞網站liputan6報導，北蘇拉威西省南民納哈沙（South Minahasa）傳出一起讓人稱奇的愛情故事。

28歲、在修車廠工作的男子蘇菲揚（Sofian Loho Dandel）秀出他和82歲婦人瑪莎（Martha Potu）的結婚照，證明他們真的結婚了。

蘇菲揚談到跟瑪莎相戀的過程，一開始，瑪莎撥錯電話給蘇菲揚，錯陰錯陽差聊了一個小時。兩人從那時起經常打電話聊天，陷入愛河。

當時蘇菲揚並不知道瑪莎的年紀，兩人熱線一段時間後，蘇菲揚終於和瑪莎見面，當時他真的嚇了一跳，因為瑪莎已是82歲的阿媽了。

不過，這並沒有改變蘇菲揚對瑪莎的愛意，兩人最終決定互許終身，並於上週舉行婚禮。

一開始，蘇菲揚的父母見到瑪莎時，還問對方「你的孫女要跟我的兒子結婚嗎，她在哪裡？」瑪莎向蘇菲揚的父母解釋她就是蘇菲揚要娶的女子。

蘇菲揚的父母起初反對這樁婚事，但在蘇菲揚和瑪莎的堅持下，雙方家人還是接納了。

瑪莎已經喪偶十年，她的兩個小孩都在國外工作，這讓蘇菲揚更堅定要承擔起照顧她的責任，迎娶她過門。1060223

(中央社)