蘇杰生：北京承諾消除對印度貿易壁壘

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印度與中國大陸昨天舉行首次戰略對話後，印度外交部次長蘇杰生表示，雙方同意儘速開會解決貿易問題，北京承諾消除對印度資訊科技和製藥業的貿易壁壘。

印度外交部次長蘇杰生（S. Jaishankar）率領印度代表團昨天在北京與中國大陸代表團展開首次中印戰略對話，希望解決雙方歧見。

根據「印度新聞信託社」（PTI）報導，蘇杰生向印度媒體表示，他在對話中就印度對中國大陸的貿易赤字不斷擴大，表達印度的擔憂與關切。印度對中國大陸的貿易逆差去年達到460億美元。

他說，中國大陸已經採取一些措施，但顯然沒有實質解決雙邊貿易問題；北京也承諾，將消除對印度資訊科技業與製藥業的貿易壁壘。

此外，蘇杰生表示，雙方就穆罕默德軍（JeM）首領阿茲哈列入聯合國恐怖份子黑名單的歧見交換意見。

對印度申請加入核子供應國組織（NSG），蘇杰生表示，中國大陸當局表達，他們對印度申請加入NSG 的已轉變為開放態度。。1060223

(中央社)