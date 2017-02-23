鼓鼓被嗆不尷尬 遇嘎嘎會主動打招呼
樂團MP魔幻力量成員鼓鼓日前被前團員嘎嘎批評，鼓鼓昨天出席活動表示，心情不受網路言論影響，之後遇到嘎嘎不會尷尬，會主動握手打招呼。
MTV特別企劃「校園會課室」，前進校園與學生們近距離接觸，鼓鼓受邀昨天到校園和同學分享成長過程，直喊高中生活是每人回想起來最青春熱血的3年，鼓勵同學們一定要用心體驗。
聊到感情，鼓鼓表示，高中初戀女友媽媽看到當時玩樂團的他不修邊幅、壞壞的，以為女兒要被帶壞，跑到學校罵他一頓；女友爸媽持續半年每天接送上、下課，兩人只能利用課堂休息時間見面或上課傳紙條，後來交往7年。
被問起初戀女友類型？鼓鼓害羞笑回「日系女孩類型」，坦言喜歡女孩的類型隨年紀增長改變，但個性非常重要。
嘎嘎日前不滿鼓鼓受訪言論，在網路嗆鼓鼓「清高」惹議，鼓鼓表示，心情不受網路言論影響，依舊過自己生活，也不會想做任何澄清，「自己的事情自己知道就好」，近來工作量大，有簽唱會、海外宣傳、寫新歌等，腦子裡都是工作的事。
至於未來遇到嘎嘎會不會尷尬？鼓鼓笑說，「不會呀，我絕對會伸出友誼之手打招呼」。1060223
(中央社)
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