姚明掌中國籃協 有望改革大陸男籃聯賽

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姚明今天正式當選中國籃球協會主席。網易體育報導，姚明有意限制大陸男籃職業聯賽中外籍球員的數量與使用規則，好讓大陸球員有更多鍛鍊機會，藉此提升大陸男籃國家隊水準。

37歲的退役大陸籃球明星姚明今天正式接下中國籃協主席。騰訊體育報導，中國籃協今後將實行「主席辦公會議制度」，由主席全面主持籃協日常各項工作，並透過主席辦公會進行重大決策。

此外，籃協理事會的成員、籃協秘書長、司庫等要職，也必須透過主席提名才可出任。這也意味姚明將掌控中國籃協的決策權、人事權和領導權。

多家陸媒先前指出，由中國籃球協會主辦的中國男子籃球職業聯賽雖然很受大陸球迷關注，但出名的多是外籍球員。在連續幾個賽季的重要技術統計得分、籃板球和助攻榜單上，很少看見中國大陸球員身影。

網易體育報導，一名知情人士私下透露，姚明會開始逐步限制外籍球員的數量和使用。「姚明一向反對過度使用外援，他覺得應該限制外援使用，讓本土球員得到更多鍛鍊機會，這樣國家隊的水準才有保證」。1060223

(中央社)