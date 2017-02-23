姚明掌中國籃協 有望改革大陸男籃聯賽
姚明今天正式當選中國籃球協會主席。網易體育報導，姚明有意限制大陸男籃職業聯賽中外籍球員的數量與使用規則，好讓大陸球員有更多鍛鍊機會，藉此提升大陸男籃國家隊水準。
37歲的退役大陸籃球明星姚明今天正式接下中國籃協主席。騰訊體育報導，中國籃協今後將實行「主席辦公會議制度」，由主席全面主持籃協日常各項工作，並透過主席辦公會進行重大決策。
此外，籃協理事會的成員、籃協秘書長、司庫等要職，也必須透過主席提名才可出任。這也意味姚明將掌控中國籃協的決策權、人事權和領導權。
多家陸媒先前指出，由中國籃球協會主辦的中國男子籃球職業聯賽雖然很受大陸球迷關注，但出名的多是外籍球員。在連續幾個賽季的重要技術統計得分、籃板球和助攻榜單上，很少看見中國大陸球員身影。
網易體育報導，一名知情人士私下透露，姚明會開始逐步限制外籍球員的數量和使用。「姚明一向反對過度使用外援，他覺得應該限制外援使用，讓本土球員得到更多鍛鍊機會，這樣國家隊的水準才有保證」。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。