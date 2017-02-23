見二二八遺屬 總統：政府帶頭調查真相

總統蔡英文今天接見「2017年海外二二八遺屬返鄉團」，她強調，政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究二二八事件的責任歸屬，以改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀。

蔡總統強調，「我會要求相關單位，持續清理威權時期的檔案」，把70年後仍然塵封的真相，完整攤開在陽光下。

蔡總統今天接見「2017年海外二二八遺屬返鄉團」，這個行程未公開，總統府會後發布新聞稿；訪賓一行由團長王文宏率領、僑務委員會副委員長田秋堇陪同。

蔡總統致詞指出，今年是二二八事件70週年。70年前，威權統治的錯誤，讓各位失去至親家人，也讓台灣社會損失了幾乎一整個世代的菁英。「一直到今天，所有的台灣人都還在承受二二八事件所帶來的後果」。

她說，民主化以後，台灣人終於能夠公開談論二二八事件。政府透過認錯、道歉、立碑、調查歷史真相、回復受難者名譽，以及賠償，試圖要撫平過去留下來的傷痛。

蔡總統說，她很清楚，對在座各位受難者的遺屬來說，目前政府所做的事情都還不夠完整。「我們絕對不應該輕易地說，歷史已經過去了，傷痛可以放下」。

她說，前幾天，她參加以色列和德國駐台單位舉辦的「國際大屠殺紀念日」活動。活動現場，她清楚感受到德國面對歷史錯誤的勇氣。

總統指出，直到今天，德國的政府、學術界和民間，不斷積極挖掘歷史真相，想要更仔細地反省犯錯的原因，甚至持續起訴當年侵害人權的納粹戰犯。

她說，德國的經驗對台灣很有啟發。歷史真相的追求，以及歷史記憶的保存，都是長期的社會工程。

蔡總統指出，新政府有義務繼續努力，讓二二八事件的真相，調查得更徹底，也更公開透明，並且讓事件的責任歸屬，能夠更明確、更詳細；她會要求相關單位，持續清理威權時期的檔案，把70年後仍然塵封的真相，完整攤開在陽光下。

她舉例，在檔案局已經徵集到的二二八事件檔案裡面，只剩下一些還沒有解密。據她所知，其中有4件，是來自僑委會的檔案。現在，僑委會委員長吳新興，還有在座的副委員長田秋堇，正在積極協調，「我們希望儘快將檔案解密」。

總統說，就在今天，國史館發表了最新的6冊「二二八事件檔案彙編」。未來更多解密後的檔案發表之後，應該持續透過整理、出版，來開放研究，讓社會大眾對二二八事件，有更細緻的理解。

蔡總統強調，政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究二二八事件的責任歸屬，改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀。這個使命，「我們不會遺忘，也不會迴避」。

她說，要讓台灣社會，對二二八事件的錯誤有更深刻的反思，從中記取教訓，走向和解，打造一個民主、公義和團結的國家。這樣，才是對二二八事件的受難者，最重要的一個交代。1060223

(中央社)