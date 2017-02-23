國軍染毒 綠委：安排國防部下週報告

立法院外交及國防委員會本會期民進黨籍召委王定宇今天表示，針對四年期國防總檢討及清泉崗基地染毒問題，下週將安排國防部到立法院進行業務報告。

立法院今天進行第9屆第3會期各常設委員會召委的選舉，朝野黨團在外交及國防委員會依循前兩會期的往例，以推舉的方式，選出民進黨立委王定宇、國民黨立委江啟臣為本會期的召委。

由於國防法規定，新任總統應在上任10個月內向立法院提出「四年期國防總檢討（Quadrennial Defense Review, QDR），以及近日在台中清泉崗基地發生多包毒品散落基地的問題。

王定宇表示，下週將安排國防部進行業務報告，依法新政府須在3月19日前提出QDR，因此立法院要在3月19日前審完。他說，就他了解，目前國防部已將新的QDR及新軍事戰略報告送總統府做最後定稿，內容跟以往一定會有所不同。

而王定宇也說，染毒在社會上是治安事件，但軍中染毒不只是治安事件，是否有官兵因此而被他人控制，其中牽涉國家安全機密問題，因此希望國防部作報告。

另外，媒體報導，空軍在美國路克基地接受F-16戰機訓練，合約明年到期，雖已續約，但因路克基地要換機種訓練，能否再租用，出現變數。

對此，王定宇也指出，由於路克基地對台灣空防很重要，外交及國防委員會應去現場了解，本會期將與國防部討論，看是否有機會去現地考察，順便慰勞派駐在當地的人員。

王定宇說，台灣目前正進行F-16AB型戰機升級成F-16V型的升級案，空軍在路克基地還有兩架F-16做為訓練用，但就他的了解，美軍在路克基地已完全不派駐F-16，台灣在美的受訓機場勢必要搬遷，希望能去了解換裝狀況，以及跟美軍溝通如何處理，簽新合約是否順利。1060223

(中央社)