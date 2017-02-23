國軍染毒 綠委：安排國防部下週報告
立法院外交及國防委員會本會期民進黨籍召委王定宇今天表示，針對四年期國防總檢討及清泉崗基地染毒問題，下週將安排國防部到立法院進行業務報告。
立法院今天進行第9屆第3會期各常設委員會召委的選舉，朝野黨團在外交及國防委員會依循前兩會期的往例，以推舉的方式，選出民進黨立委王定宇、國民黨立委江啟臣為本會期的召委。
由於國防法規定，新任總統應在上任10個月內向立法院提出「四年期國防總檢討（Quadrennial Defense Review, QDR），以及近日在台中清泉崗基地發生多包毒品散落基地的問題。
王定宇表示，下週將安排國防部進行業務報告，依法新政府須在3月19日前提出QDR，因此立法院要在3月19日前審完。他說，就他了解，目前國防部已將新的QDR及新軍事戰略報告送總統府做最後定稿，內容跟以往一定會有所不同。
而王定宇也說，染毒在社會上是治安事件，但軍中染毒不只是治安事件，是否有官兵因此而被他人控制，其中牽涉國家安全機密問題，因此希望國防部作報告。
另外，媒體報導，空軍在美國路克基地接受F-16戰機訓練，合約明年到期，雖已續約，但因路克基地要換機種訓練，能否再租用，出現變數。
對此，王定宇也指出，由於路克基地對台灣空防很重要，外交及國防委員會應去現場了解，本會期將與國防部討論，看是否有機會去現地考察，順便慰勞派駐在當地的人員。
王定宇說，台灣目前正進行F-16AB型戰機升級成F-16V型的升級案，空軍在路克基地還有兩架F-16做為訓練用，但就他的了解，美軍在路克基地已完全不派駐F-16，台灣在美的受訓機場勢必要搬遷，希望能去了解換裝狀況，以及跟美軍溝通如何處理，簽新合約是否順利。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。