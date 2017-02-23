廣州飛印尼機艙門沒關上 中途折返
據報導，一架由中國大陸廣州飛往峇里島的印尼客機，昨天凌晨在艙門沒關好的情況下起飛，半途折返廣州。
南方都市報今天報導，這個廣州飛往峇里島航班編號為SJ1159，由印尼蘇拉維加亞航空公司（Sriwijayaair）承運，每個航班189個座位，單程需要5個小時。
報導引述一名女乘客說，昨天凌晨3時許，她跟隨旅行團登上這個航班，但飛機出發一個多小時後，機上發出了即將返航廣州的通告。
昨天凌晨6時許，SJ1159航班重新降落廣州白雲機場。
報導表示，根據乘客現場拍攝的影片顯示，數名乘客的情緒較為激動，要求機艙服務員解釋原因，有乘客甚至懷疑飛機是否存在「漏洞」。
報導表示，昨天上午10時許，SJ1159重新起飛，下午抵達峇里島。1060223
(中央社)
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