花蓮中橫車禍 騎士墜落6米深山谷

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花蓮台8線中橫公路181.1K白沙橋路段今早發生車禍墜谷意外，男性騎士意識模糊，緊急送往慈濟醫院。（張祈翻攝）

花蓮台8線中橫公路181.1K白沙橋路段，今早上午10時許發生車禍墜谷意外，疑似因休旅車與機車擦撞，男騎士當場飛落6米深山谷，警消表示，到場時只見男性騎士奄奄一息、意識模糊，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，警方仍在追查車禍發生原因。

(中時)