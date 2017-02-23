塗鴉怪客「耶穌愛你」四字 引起網友撻伐

男子在牆面寫下耶穌愛你。(翻攝自臉書基隆人社團)

男子在牆面寫下耶穌愛你。(翻攝自臉書基隆人社團)

耶穌得罪你了嗎?基隆市政府近日針對東岸高架重新上漆，而今天卻有一名基隆市男子拿著鐵樓梯及白色油漆桶至東岸高架轉彎處，無視眾人眼光及車水馬龍，從容不迫地在牆面上寫著「耶穌愛你」四個大字，被行經路人錄影、拍照PO至「基隆人」臉書社團，並留言批評「市府才剛完成不久的牆˙面馬上遭到破壞，還不是又得花一次人民的血汗錢，已報警處理」，立即引起網友公憤留言痛批「吃飽太閒」、「買廣告的話，感覺浪費耶穌的錢」、「才剛漆完就這樣被他毀了」。

(中時)