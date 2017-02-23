W飯店毒趴案 死者父控泯滅人性
W飯店毒趴案檢方對綽號「土豪哥」的朱姓嫌犯等人依違反《藥事法》求刑12年，死者郭姓女子的父親今天在民進黨立委劉櫂豪、莊瑞雄、蔡易餘召開記者會，控訴土豪哥等人「泯滅人性」，而W飯店早就應該發現有毒趴，卻未及時通報，沒盡到企業責任。
對於檢方起訴書提到郭女下體紅腫可能是婦女並非性侵，郭父反問媒體，「有沒有被性侵這部分，大家都是明眼人，一群男人在飯店搞毒趴為了什麼目的？我女兒大體大腿外側有大片烏青，這是怎麼造成的？我真的懷疑這些人有對她動手。」
郭父控訴土豪哥等人強迫餵毒女兒，根本是「泯滅人性」，一定會對土豪哥提出民事求償，至於是否要進一步向Ｗ飯店求償要與律師研討後決定。
綠委劉櫂豪表示，毒品的味道非常刺鼻難聞，而且飯店又都是採用空調系統，這五天的毒趴使用了十多種毒品，很多男男女女進出，但飯店對於空氣有異味以及人員密集出入竟然沒有警覺心，完全違反常理。
劉櫂豪說，事發後郭姓女子被送去醫院急救，一般常識都會認知道發生了刑事案件，應該要保持現場原狀讓警察採證，但Ｗ飯店也沒做到這一點。整起案件不論是過程還結果，Ｗ飯店都沒盡到應盡的社會責任，希望檢方在這一點可以更深入調查。
綠委莊瑞雄說，特定場所的營業者如果以後都依循Ｗ飯店的處理模式，那就天下大亂。土豪哥有錢包下來五天，但如果是一個月呢？那就變成警方管不到的化外之地了。莊強調，政府一直在反毒，但這場反毒大作戰政府是節節敗退。
綠委蔡易餘說，既然要打毒品戰爭，每一家企業都要負起相當的企業責任，法務部及立法院都打算提出修法，如果營業場所明知道有毒趴卻不通報警方，處罰最重可以勒令停業停止營業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。