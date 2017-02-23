W飯店毒趴案 死者父控泯滅人性

郭姓小模父親（中）表示會向土豪哥求償到底，並痛批這些人「泯滅人性！」（姚志平攝）

W飯店毒趴案檢方對綽號「土豪哥」的朱姓嫌犯等人依違反《藥事法》求刑12年，死者郭姓女子的父親今天在民進黨立委劉櫂豪、莊瑞雄、蔡易餘召開記者會，控訴土豪哥等人「泯滅人性」，而W飯店早就應該發現有毒趴，卻未及時通報，沒盡到企業責任。

對於檢方起訴書提到郭女下體紅腫可能是婦女並非性侵，郭父反問媒體，「有沒有被性侵這部分，大家都是明眼人，一群男人在飯店搞毒趴為了什麼目的？我女兒大體大腿外側有大片烏青，這是怎麼造成的？我真的懷疑這些人有對她動手。」

郭父控訴土豪哥等人強迫餵毒女兒，根本是「泯滅人性」，一定會對土豪哥提出民事求償，至於是否要進一步向Ｗ飯店求償要與律師研討後決定。

綠委劉櫂豪表示，毒品的味道非常刺鼻難聞，而且飯店又都是採用空調系統，這五天的毒趴使用了十多種毒品，很多男男女女進出，但飯店對於空氣有異味以及人員密集出入竟然沒有警覺心，完全違反常理。

劉櫂豪說，事發後郭姓女子被送去醫院急救，一般常識都會認知道發生了刑事案件，應該要保持現場原狀讓警察採證，但Ｗ飯店也沒做到這一點。整起案件不論是過程還結果，Ｗ飯店都沒盡到應盡的社會責任，希望檢方在這一點可以更深入調查。

綠委莊瑞雄說，特定場所的營業者如果以後都依循Ｗ飯店的處理模式，那就天下大亂。土豪哥有錢包下來五天，但如果是一個月呢？那就變成警方管不到的化外之地了。莊強調，政府一直在反毒，但這場反毒大作戰政府是節節敗退。

綠委蔡易餘說，既然要打毒品戰爭，每一家企業都要負起相當的企業責任，法務部及立法院都打算提出修法，如果營業場所明知道有毒趴卻不通報警方，處罰最重可以勒令停業停止營業。

(中時)