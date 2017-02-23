12導程心電圖捐山城 救心肌梗塞添利器

消防局長徐新淵（左起）陪同苗栗縣長徐耀昌，透過醫師黃偉春（右）說明實際了解12導程心電圖操作和效果。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌（右三）頒發感謝狀給科技公司董事長盤龍（右四），感謝他們對緊急醫療的協助。（陳慶居攝）

黃偉春醫師說明12導程心電圖傳輸病患資料的過程和爭取時效的效益。（陳慶居攝）

搶救心肌梗塞患者是分秒必爭，出身苗栗目前服務於高雄榮民總醫院的醫師黃偉春，23日上午結合科技公司捐贈消防局第一部12導程心電圖系統，未來搶救這類病患者時，相關資訊可透過系統傳輸給急診室醫師，及早做準備，提升成功搶救機率，緊急救護再添利器。

黃偉春的父親黃鼎松，是苗栗地區知名的文史工作者、客家大老，亦是縣府顧問。他與商之器科技公司有感於搶救心肌梗塞病患是分秒必爭，而苗栗又欠缺先進設備，因此一起捐贈1套12導程心電圖系統給消防局，先配置給苗栗分隊使用。

上午由縣長徐耀昌與消防局長徐新淵代表受贈，他們並與科技公司董事長盤龍和黃偉春醫師一起指導消防隊員使用方式，說明這種設備的功能和效益。

黃偉春表示，這套設備可將心肌梗塞患者生理狀況直接傳輸到手機和急診室，患者通常有胸悶和冒冷汗的症狀，醫師收到資訊可提前了解病人的問題做相關準備工作，甚至選擇緊急送到適當醫院，估計可省掉2小時，有助提高患者存活率也藉此回饋家鄉。這套系統已在高雄市使用，並有急救成功的案例。

(中時)