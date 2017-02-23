劉世芳批吳敦義當市長沒政績 吳辦公室回擊

吳敦義南部辦公室執行長林清強拿出舊圖集指出，民進黨這幾年一直宣傳「高雄變美了」，其實高雄在民國6、70年代，早就已經很漂亮。（林宏聰攝）

林清強（右）、董青藍（左）出示舊照片，佐證吳敦義擔任高雄市長任內推動汙水下水道建設，有助於淨化愛河水質。（林宏聰攝）

參選國民黨主席的前副總統吳敦義21日在臉書發文，細數高雄市長任內政績，民進黨立委劉世芳隨即在臉書譏諷「選舉才想起高雄」，並提及愛河是在前市長謝長廷任內整治完成；吳敦義南部辦公室執行長林清強23日開記者會回擊，強調高雄在民進黨執政前早就很美了，愛河於民國66年、王玉雲市長任內開始整治，謝長廷對愛河貢獻僅止於設霓虹燈、開放愛之船商業經營，「到現在愛河有整治成功嗎？」

林清強更痛批，劉世芳當過高市副市長，如今為黨內初選，竟連過去市政資料都不看，便放言高論、信口開河，是不道德的行為，「難道這樣就能拉高民調嗎？」

劉世芳辦公室則回應，吳敦義前市長對於高雄貢獻無需翻閱資料，市民早有定見。劉世芳辦公室也指出，高雄市汙水接管率，在民國87年謝長廷前市長上任時接管比率不到7%，在謝長廷前市長與陳菊市長努力下，縣市合併前接管率已接近60%，這是不容扭曲的事實。對比吳前市長其擔任行政院長時所提出高雄海空經貿城計畫，結果只是海市蜃樓、虛晃一招，「過去相關政策的承諾落實與否，已幫吳先生做最佳的註記。」

劉世芳21日臉書發文，呼籲吳敦義「不要遇到選舉才想起高雄」，質疑他市長任內無政績。劉世芳還提及，謝長廷市長任內完成愛河整治，高雄捷運在陳菊市長上任時順利通車，都是民進黨地方執政的政績。

對此，吳敦義南部辦公室執行長、資深媒體人林清強今天上午出面回擊，拿出民國87年，高雄市文獻委員會發行的市政圖集，顯示高雄早在民進黨執政前就很漂亮，呼籲劉世芳別胡亂邀功。

他更當場連上高市水利局網站介紹，指出愛河整治從民國69年王玉雲市長時期，即開始進行，歷經王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長，吳敦義時代仍接續執行；他強調，反觀謝長廷任內，為愛河所做貢獻僅2項，就是在中正橋河段設置霓虹燈，點亮夜景，其次便是引進愛之船商業經營。

林清強說，放眼全世界，河川整治均是長期工作，「劉世芳說謝長廷完成愛河整治，有可能嗎？高雄市民覺得愛河現在整治完成了嗎？」

另名高雄資深攝影記者董青藍也參加這場記者會，出示許多吳敦義擔任高雄市長時代的珍貴舊照片，其中1張吳在汙水下水道主幹管內視察的照片，證實他早已開始推動水利建設整治河川。

劉世芳辦公室也呼籲吳敦義「回頭是岸」，近日吳要競選黨主席、還是意指競選下一任總統，猶如過去所說白海豚一樣會轉彎，也可看出「把高雄的進步建設收割成為吳先生的政績」似乎對吳敦義是有幫助的，也感謝吳對於高雄進步的肯定。

(中時)