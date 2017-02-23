中天新戲這些年那些事 馬祖取景
中天、中視新戲「這些年那些事」22日在馬祖北竿芹壁、塘后沙灘取景，閩東古厝、馬祖沙灘美景絕美入鏡，導演沈曉海說，有霧天氣更能拍出不一樣的味道，凸顯馬祖氣候特色。
「這些年那些事」以民國六十年代的眷村和漁村為背景，描述的是一段大時代裡發生的真摯故事，集結超強卡司，演員包括劉德凱、張瓊姿、艾偉、陸明君、陳志強、鄭人碩、沈建宏、劉宇珊、安俊朋、金凱德等，劇組在台灣開拍近3個月，劇組及演員30多人21日飛到馬祖。中天電視董事長馬詠睿23日到馬祖探班。
22日上午7時就開始準備拍攝作業，大隊人馬隨即出發前往芹壁拍攝，芹壁村是男主角新家，期盼藉芹壁村保存得宜的民宅風貌，忠實再現六十年代當時漁村居民的生活場景。
下午轉往塘后沙灘拍攝，有「糖沙」之稱的塘后沙灘與遠方螺蚌山相互輝映，還有薄霧籠罩，儼然就是一幅山水畫，大家紛紛拿出手機拍照留念，攝影團隊也在現場捕捉多個空警畫面，男女主角沈建宏、劉宇珊在沙灘上有精彩互動，到傍晚5時半大隊才結束首日拍攝行程。
另外，沙灘則是男女主角放學後聊天談心場所，藉著小情侶之間彼此抒發心情的雋永對白，襯托出北竿未受污染的純淨風光。至於，小漁村附近的巷弄街景則會安排劇中人物不斷穿插其中，以最自然的日常互動，帶出數十年不變的庶民百姓純樸生活樣貌。1060223
(中央社)
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