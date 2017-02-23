老人防跌 成大設計衛教手冊
根據衛福部統計顯示，跌倒是老人意外死亡的第二大主因，成功大學設計出老人防跌衛教手冊，不只有相關知識，還教導老人在家中如何運動，有效防跌。
老人防跌衛教手冊是成大物理治療學系研究團隊設計出來的，成大醫學院更邀請60歲以上民眾參加虛擬障礙物檢測。
成大指出，台灣老年人口數迅速攀升，老化會降低身體活動及功能性技巧，增加跌倒風險。2014年衛福部統計資料發現，跌倒是造成老人意外死亡的第二大主因。
成大表示，被障礙物絆倒，是老人族群常見的跌倒原因，若遇上不穩定平面或突然出現障礙物等無預期擾動，得立刻調節步伐，包括立即停住原來的動作模式，及迅速調節且找到跨步的位置，否則將增加跌倒風險。
許多文獻、研究顯示，運動可有效防跌。成大的老人防跌衛教手冊，不只有預防跌倒相關知識，還有老人防跌設計運動指導，讓老人可跟著衛教手冊在家中做運動。1060223
(中央社)
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